Bucchioni: “Chiarezza di idee e prospettive, Pioli ha caratura superiore”

"Pioli ha qualcosa di più di quello che la Fiorentina ha avuto fino adesso, ha mandato un messaggio chiaro ai suoi giocatori"

Redazione VN 16 luglio - 18:32

Enzo Bucchioni ha commentato la presentazione ufficiale di Stefano Pioli, nel corso del "Pentasport" di Radio Bruno:

Pioli? "Ha una caratura superiore. Mi ha dato ottime sensazioni di quello che mi aspettavo, avendolo seguito in questo anni. Dà la sensazione di essere qualcosa di più di quello che la Fiorentina ha avuto fino adesso. La carriera si questo allenatore ce lo racconta, non mi aspettavo nient'altro che questo. Carisma, esperienza e aspetto emozionale per cui ha scelto di tornare a Firenze. Dalla vicenda Astoriin poi la sua vita è cambiata. Faccio fatica a ricordare una chiarezza di idee e di prospettive e con questo organico nella storia recente".

Allegri? "La costruzione mentale e psicologica di una squadra ha un peso e lui lo ha dimostrato. Ha preso la palla al balzo per mandare un messaggio chiaro ai suoi giocatori, come motivazione per il gruppo".

Mercato? "Il regista non lo puoi sbagliare, è troppo importante e devi aspettare l'occasione giusta. Aspettiamo che si trovi la casella giusta, in una squadra in cui comunque puoi lavorare tranquillamente perché è fatta al 70%".

Kean con Gud e Dzeko? "Possono farlo, devono esserne convinti loro. Pioli deve convincere i giocatori, sta parlando con loro e spiega in campo quello che vuole. Se i giocatori riconoscono e apprezzano la sua idea di calcio, il gioco è fatto. Vedremo una squadra che si muove, attacca e difende, in undici".