Bucchioni: “A gennaio rosa da sfoltire, ok Folorunsho. Colpani un problemino”

Intervenuto a Radio Bruno, Enzo Bucchioni ha parlato così del momento viola: "Rischio di perdersi? E' una domanda complicata, soprattutto c'è da capire se la squadra tornerà ad essere quella che era prima dell'episodio capitato a Bove. Nel primo tempo con l'Empoli un po' di shock e ripercussione si è visto, ma già nella ripresa qualcosa di diverso si è visto. Spero che questi ragazzi abbiano metabolizzato quello che è successo per ripartire e centrare gli obiettivi. Bisogna andare nella psiche di ognuno di questi ragazzi giovani, e non sono sorpreso dalla gara di mercoledì. E' mancato allenamento, qualcuno avrà dormito poco, c'è stato il pensiero costante verso il compagno: non ha certo fatto piacere, ma non si può non tenere conto di tutto questo nella sconfitta contro l'Empoli.

Gudmundsson? Servivano due mesi per il suo recupero completo, siamo in dirittura d'arrivo ma è ancora presto e non lo rischierei per la partita con il Cagliari. Credo che il suo impiego pieno lo vedremo tra poche settimane. Questa squadra è stata costruita bene, l'allenatore ha soluzioni, ci sono giocatori duttili e da lì ripartiamo, anche senza Bove, fino a gennaio. A quel punto servirà anche un centrocampista oltre al vice Kean. E il nome può può essere Folorunsho, ha qualità, forza e visione di gioco. Cessioni? La Fiorentina senza Coppa Italia ha un impegno in meno, nell'ottica di gestione della rosa vedo troppi giocatori. Quei tre o quattro giocano poco li andrei a sostituire con due giocatori forti e funzionali. Sei difensori sono troppi, se da Martinez Quarta puoi recuperare dei soldi un sacrificio lo farei. Come si sveglia Colpani? E' un problemino, spero non diventi un problemone. Doveva dare di più, dal punto di vista tattico lo promuovo ma gli manca il colpo e l'esplosività, quella che mi faccia vincere le partite. Ma non è un giocatore da mollare".