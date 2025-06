Bruno Longhi: “Che figure della FIGC! Ecco chi ha inciso nella scelta-Gattuso”

"A livello di Federcalcio non è stata fatta una bella figura. Per la prima volta nella storia del calcio italiano c'era una allenatore esonerato in panchina contro la Moldavia. Abbiamo toccato il fondo. Poi, anche con Ranieri, non è stata fatta una bella figura. Per quanto riguarda Gattuso, invece, vai a cercare un allenatore che riporta a quell'anno glorioso, al 2006. In questa scelta, ha inciso Buffon probabilmente. È una scelta che non possiamo giudicare oggi, comunque la caratteristica di Gattuso è sicuramente la grinta e l'attaccamento alla maglia della Nazionale. Servirà non sbagliare però, perché probabilmente arriveremo agli spareggi per arrivare al Mondiale".