Brunetti: “Farioli? Innovatore già alla Fortis Juventus. Con Kean è perfetto”

"L'ho intervistato tempo fa, mi ha fatto un'ottima impressione. È toscano, quando lo senti parlare ti convince sempre nelle sue idee di calcio. Partì dalla Fortis Juventus come allenatore dei portieri, e da quello che mi raccontavano, si parlava molto di quella squadra perché era una di quelle che tra i dilettanti proponeva le ripartenze dal basso, e lui si dedicava molto ai portieri. Non a caso, quando Farioli era allenatore dei portieri del Benevento, Brignoli fece quel famoso gol contro il Milan. Lui alla Fiorentina? È molto propositivo, ma è molto bravo anche a difendere. In questi anni, a Nizza e all'Ajax, ha avuto squadre che creavano tantissimo nonostante non avesse grandi bomber. Porta molto gli attaccanti a concludere, ed è bravo a creare occasioni. Con Kean avrebbe finalmente un finalizzatore. In questi due anni, la squadra non è mai stata costruita per lui, e nonostante questo ha sempre fatto bene, anche all'Ajax, dove la squadra non doveva certo arrivare a competere per lo scudetto. La sua stagione, a mio avviso, è stata super positiva. A livello comunicativo poi è molto bravo, e si è lasciato bene con tutte le piazze dove è stato. Oltre a Farioli chi potrebbe venire alla Fiorentina? Secondo me ci sono tanti nomi in ballo. I viola secondo me, comunque, vogliono trovare un allenatore che dia continuità alle idee di Palladino".