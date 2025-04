Brugnera: “Il gol di Graziani era regolarissimo, ma la Juventus…”

Mario Brugnera , doppio ex di Fiorentina e Cagliari è stato intervistato ai microfoni di Radio Bruno, per parlare proprio della sfida tra i viola e i rossoblù di domani e non solo. Ecco le sue parole:

"Abbiamo vinto la Mitropa Cup, con un gol segnato da me, in controbalzo col sinistro. Destro e sinistro per me era lo stesso, non dovevo fermare la palla solo con un piede. Alla fine, anche per colpa del mio comportamento, abbiamo fatto lo scambio nel 68', ed io sono finito al Cagliari. La Fiorentina ha vinto lo Scudetto nella stagione successiva al mio addio, ma non sono rimasto male, perché ho pensato: si sono rinforzati, grazie al mio scambio e hanno vinto lo Scudetto. La vita a Cagliari è bellissima, ma Firenze è la miglior città del mondo."