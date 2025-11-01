Brovarone: “Pradé soffriva, si parlava di scorta. Tempistica sbagliata

Bernardo Brovarone è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport per commentare la confusione in casa Fiorentina:
Penso sia stata una scelta dettata dalla sua sofferenza, addirittura si parlava do scorta. Le tempistiche sono sorprendenti. Poi ci sono gli errori. C'è un vuoto attorno a lui, non c'è stato supporto da parte della società, forse tutti erano stanchi del suo operato. Nella gestione di questa società negli ultimi mesi mi aspetto di tutto. Una società seria doveva aspettare lunedì per annunciare le dimissioni. Siamo la peggiore società in Serie A. E' finita l'era Commisso? Per me possono promuovere Goretti, ma sono dubbioso sulla sua incisività. Dirigenti bravi in Italia ci sono, ma devo metterlo nella condizione di avere un progetto. deve però avere un legame fortissimo con l'allenatore, lo deve scegliere lui il tecnico. Sembra che Pioli avesse chiesto una figura al suo fianco, come Giovanni Galli che la società non ha voluto.
