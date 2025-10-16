Bernardo Brovarone ha parlato così al Pentasport di Radio Bruno sulla situazione che sta attraversando la Fiorentina:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Brovarone: “Gud, nemmeno al Genoa ha fatto la differenza. Lui come Fagioli, vi dico”
news viola
Brovarone: “Gud, nemmeno al Genoa ha fatto la differenza. Lui come Fagioli, vi dico”
L'opinione di Bernardo Brovarone sul momento della Fiorentina
La sosta? Oggi lo sanno solo loro cosa hanno ricavato da essa. Non vedo l'ora di giocare, in questa situazione andare a giocare a San Siro tira fuori il massimo. La Fiorentina resta una buona squadra che può mettere in difficoltà tutti in Serie A. Pioli non resta per il contratto, ci proverà: se poi non riesce credo che sarà il primo a comunicare l'addio.
Gudmundsson—
Me l'aspetto titolare contro il Milan e credo che sarà l'assoluzione. Le qualità ce l'ha. Non so fino a che livello arriva: nemmeno a Genova ha fatto la differenza, ha fatto una buona stagione ma nulla di più. La Nazionale è un discorso a parte, resta comunque l'Islanda. In estate pensavo avesse finito il rodaggio. Tra le linee è l'unico ruolo che gli si addice. Deve saltare gli uomini nello stretto, ma non lo fa mai. Palla al piede è un giocatore, ma non basta. Fagioli è uguale. E insieme a Kean e De Gea sono le stelle della squadra. Ma se non abbinano il talento al sacrificio...
Dzeko—
E' un grande giocatore. E' uno che spalle alla porta non te la faceva vedere. Calcia in porta perfettamente. Non so se oggi è al 100% ed è questo anche nelle movenze. Noi vogliamo andare sulla Conference e lui in un discorso di alternanza a livello internazionale ha esperienza e qualità.
© RIPRODUZIONE RISERVATA