L'intermediario di mercato Bernardo Brovarone è intervenuto oggi su Radio Bruno. Il suo pensiero sulla Fiorentina di Fabio Grosso.
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Brovarone: “Ci sono i presupposti per tornare a livello europeo. Ecco perché”
"Penso che la Fiorentina sia in una situazione molto interessante: siamo alla rifondazione dopo il disastro dell'anno scorso, e c'è una forte intenzione di costruire dei presupposti positivi per tornare ad essere una squadra di livello europeo. Inoltre, secondo me, fioriranno i germogli piantati i precedenti anni, ovvero i giovani che abbiamo fatto maturare attraverso il centro sportivo ed il progetto viola. Certo, molti giocatori usciranno, ma non saranno liquidati rapidamente, anche perché molti hanno mercato. Sono fiducioso".
Il nuovo gruppo di lavoro viola—
"La Fiorentina oggi ha uomini di calcio veri al suo interno. Anche Goretti è una figura professionale molto apprezzata. Paratici lo apprezza davvero, Pradè fece bene a sceglierlo. Parallelamente, la squadra di scouting lavorerà a stretto contatto con loro e sono sicuro che farà bene".
Su Ruggeri e Udogie—
"Ruggeri secondo me non arriverà, ma su Udogie mai dire mai, anche perché Paratici lo conosce bene. Se la Fiorentina vuole investire davvero, è possibile che arrivi".
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