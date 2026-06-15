Brovarone: “Ci sono i presupposti per tornare a livello europeo. Ecco perché”

"Penso che la Fiorentina sia in una situazione molto interessante: siamo alla rifondazione dopo il disastro dell'anno scorso, e c'è una forte intenzione di costruire dei presupposti positivi per tornare ad essere una squadra di livello europeo. Inoltre, secondo me, fioriranno i germogli piantati i precedenti anni, ovvero i giovani che abbiamo fatto maturare attraverso il centro sportivo ed il progetto viola. Certo, molti giocatori usciranno, ma non saranno liquidati rapidamente, anche perché molti hanno mercato. Sono fiducioso".