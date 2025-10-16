Il giornalista Stefano Borghi ha parlato, sul suo canale Youtube, del centrocampista viola Cher Ndour:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Borghi: “Ndour dovrebbe essere un top, ma ancora fatica a esprimersi”
news viola
Borghi: “Ndour dovrebbe essere un top, ma ancora fatica a esprimersi”
"Come tutti ha bisogno di giocare, però...
Lo considero una mezzala-trequartista. Giocatore che avrebbe delle possibilità tecniche e fisiche superiori, che dovrebbe essere un top. D'altra parte è passato da top club come Benfica e PSG e ora è alla Fiorentina, dove ha spazio. Mi sembra che abbia veramente tanti valori, ma che continui a faticare a esprimerli in maniera definitiva. Come tutti ha bisogno di giocare, però non può mancare questo tipo di fuoco sacro, altrimenti tutto il castello cade
© RIPRODUZIONE RISERVATA