Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Borghi: “Ndour dovrebbe essere un top, ma ancora fatica a esprimersi”

news viola

Borghi: “Ndour dovrebbe essere un top, ma ancora fatica a esprimersi”

Ndour
"Come tutti ha bisogno di giocare, però...
Redazione VN

Il giornalista Stefano Borghi ha parlato, sul suo canale Youtube, del centrocampista viola Cher Ndour:

Lo considero una mezzala-trequartista. Giocatore che avrebbe delle possibilità tecniche e fisiche superiori, che dovrebbe essere un top. D'altra parte è passato da top club come Benfica e PSG e ora è alla Fiorentina, dove ha spazio. Mi sembra che abbia veramente tanti valori, ma che continui a faticare a esprimerli in maniera definitiva. Come tutti ha bisogno di giocare, però non può mancare questo tipo di fuoco sacro, altrimenti tutto il castello cade

Leggi anche
Il doppio ex Manzo: “Fagioli sta deludendo. Ora Pioli deve fare delle scelte”
Brovarone: “Gud, nemmeno al Genoa ha fatto la differenza. Lui come Fagioli, vi dico”

© RIPRODUZIONE RISERVATA