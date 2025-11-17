Bonini: “Fiorentina-Juventus sempre stata difficile. Fagioli? Bisogna puntarci”

Massimo Bonini, ex centrocampista della Juventus, ha presentato la prossima partita contro la Fiorentina al "A Pranzo con il Pentasport" di Radio Bruno. Ecco le sue parole:
Le difficoltà della Juventus? Non mi aspettavo tutti questi problemi, anche se lì è ormai da anni che ci sono, non solo a livello calcistico. La partita contro la Fiorentina? Sempre stata difficile, perché trovavi sempre un ambiente caldo. Purtroppo quest'anno tutte e due le squadre non stanno andando benissimo, quindi sarà una partita non facile. Dovranno giocarsela fino alla fine. Sono molto dispiaciuto per Pioli, anche lì ci sono diversi problemi a livello societario.
Su Fagioli—
La Juventus ha sbagliato a mandarlo via. Lui era un ottimo giocatore. Sì, ha avuto dei problemi fuori dal campo, ma è ancora giovane ed ha grande qualità. Va aspettato, esploderà. Alla lunga verrà fuori. Bisogna puntare sui giocatori italiani, vista anche la situazione della Nazionale.
Su Kean—
Bisogna dargli spazio, farli giocare questi giovani. Le giovanili degli azzurri fanno sempre bene, perché non viene dato più spazio a questi ragazzi anche nei club?
