Bocci: “Voto al mercato? 6.5/7. Contento per Ndour, su Zaniolo ho dei dubbi”

Tra i giocatori che sono stati ceduti avrei tenuto Kayode. Su Sottil è stata fatta una scelta; la Fiorentina si sta preparando ad un cambiamento di modulo, e il suo futuro sarebbe stato in panchina. Pablo Marì voglio capire perché è stato preso; hai ritrovato Pongracic, Ranieri è il capitano e Comuzzo si ritroverà. Questa rosa mi sembra più forte e più completa rispetto a quella della prima parte di stagione. Il vice Kean? Credo che sia stata una pecca di questo mercato. La Fiorentina prima aveva troppa differenza tra i titolari e le riserve, adesso la differenza è minore. Questo porta a maggiore concorrenza in allenamento per guadagnarti il porto da titolare e ad avere giocatori che possono svoltare la partita subentrando dalla panchina. Se Palladino può riuscire a far rinascere Zaniolo? Da Bergamo mi hanno detto che Zaniolo è andato alla Fiorentina per esplicita richiesta di Palladino.