Bocci: “Solo il rinnovo fermerà il mercato di Kean. Prenderei subito Frendrup”

La Fiorentina di Pioli sta prendendo forma. Mancano alcuni tasselli importantissimi, come un regista, ma non solo

" Se Moise Kean non rinnoverà nelle prossime settimane, il pericolo di una sua cessione rimarrà vivo fino al termine del mercato . Non ho mai avuto paura di una sua partenza per l'Arabia . Temo i grandi club inglesi, tra cui il Manchester United . I Red Devils rimangono una squadra enorme. A Firenze tutti lo amano, guadagna bene e nell'anno del Mondiale potrebbe essere la cosa migliore rimanere in Italia. In un altro grande club dovrebbe guadagnarsi il posto da titolare, mentre la Fiorentina sta costruendo il proprio futuro attorno a lui ."

Il mercato, tra difesa e centrocampo

"Il senso d'appartenenza potrà crescere insieme al tecnico e alla società. In difesa, dal mercato, mi aspetto un centrale forte. Credo che dopo il regista, il difensore sia la vera priorità della Fiorentina. Sottil potrebbe essere considerato l'alternativa a Dodò. Non credo che sia impossibile convincere Bernabé, anche perché per lui sarebbe un grande passo avanti in carriera. A centrocampo prenderei subito Frendrup, è un giocatore perfetto per la mediana viola. E' molto più forte rispetto a Sohm. Il danese e Bernabé alzerebbero il livello del centrocampo. Asllani potrebbe essere una buona scommessa per la Fiorentina."