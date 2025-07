FOTO – Si torna a lavorare al Viola Park. Con un Kean sorridente

La Fiorentina si è radunata questa mattina al Viola Park per iniziare il lavoro in vista della prossima stagione. Visite e test fisici per tutto il gruppo squadra, poi questa sera la prima sgambata sui prati del centro sportivo gigliato. La Fiorentina ha condiviso sui propri profili social alcuni scatti dal ritrovo della squdara questa mattina. E fra i giocatori presenti c'è anche un Moise Kean particolarmente sorridente, nonostante le tante voci di mercato.