Bocci: “Sohm più schematico, Kessié conosce la pressione dei grandi club”

"In mezzo un giocatore più fisico. Pioli ha un'idea precisa: avere il controllo del gioco, non essere passivi come visto l'anno scorso"

Redazione VN 18 luglio 2025 (modifica il 18 luglio 2025 | 18:36)

Alessandro Bocci ha parlato di Fiorentina nel corso del "Pentasport" di Radio Bruno:

"In mezzo ci si orienta su un giocatore più fisico per compensare Dzeko e Gudmundsson dietro Kean, con Fagioli e Mandragora e basta rischi di essere leggero. Una linea mediana meno tecnica, ma più fisica potrebbe essere una soluzione per dare maggiore equilibrio. Sohm? Mi sembra un giocatore più schematico, ma da Parma me ne parlano bene anche caratterialmente. Potrebbe essere pronto per il salto e subirlo meno di altri che lo hanno invece patito, come Nzola. Kessié invece sa benissimo com'è la pressione nelle grandi squadre, ha già giocato nel Milan e ha avuto Pioli con cui ha vinto lo scudetto".

Schemi - "Pioli ha un'idea precisa: difesa a tre, sfruttare la qualità degli interpreti e avere il controllo del gioco, non essere passivi come visto l'anno scorso. Una squadra che non sfrutti solo le ripartenze, ma abbia il pallino del gioco e sia padrone di sé stessa. Non adeguarsi agli altri, ma costringere gli altri a subire il proprio gioco".

Mercato? "Vedo acquisti giovani e di prospettiva. Insieme all'opera di convincimento su Kean, al riscatto di Gud e l'arrivo di Dzeko si inquadrano come mosse di una squadra ambiziosa. Un club che vuole migliorare rispetto all'anno scorso. Sul piano del gioco non è difficile, ma sui risultati invece ci sarà da misurarsi ad un livello difficile".