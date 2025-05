Bocci: “Questa dovrà essere l’estate del salto di qualità. Riscatterei Gud e Fagioli”

"Non ho mai pensato, dopo il prolungamento, che Palladino potesse saltare. La scelta della Fiorentina è stata presa dalla società. Al termine della stagione, spero che ci spiegheranno questa scelta. Palladino mi ha convinto meno del mercato di Pradé . I risultati non sono andati in linea con il valore della squadra. L'unica cosa che mi potevo aspettare era un passo indietro del tecnico viola, visto le tantissime critiche. Non è una stagione fallimentare, visto i tanti punti, però questa dovrà essere l'estate del salto di qualità ."

Come si riparte la prossima stagione?

"Con un progetto serio e una squadra forte. I dirigenti dovranno mettere in conto che se il campionato non comincerà nel modo giusto, avrà dei grossi problemi. Spero che abbiano tenuto conto di tutte le reazioni della piazza. Sarà importante la volontà di Commisso per rilanciare forte sul mercato. In caso positivo, non giocare le coppe potrebbe essere una grande occasione per la Fiorentina."