Bocci: “Perplesso dalla conferma di Palladino, ma non chiamatelo fallimento”

Intervenuto negli studi di Radio Bruno, il giornalista Alessandro Bocci ha commentato così le ultime vicende di casa viola: "A livello di punti se la Fiorentina vincesse a Udine parleremo della migliore stagione dell'era Commisso. Quest'anno c'è stata anche un po' di sfortuna perché i punti che l'anno scorso sono bastati per l'Europa League rischiano di non bastare per la Conference. La squadra costruita da Pradè è forte, do più colpe a Palladino anche se anche lui ha delle giustificazioni. Il problema di Bove, Gudmundsson che ha saltato metà partite, i due mercati completati alla scadenza, ma che la Fiorentina non abbia un gioco mi sembra evidente".