Bocci: “L’infortunio di Cataldi non ci voleva. Mandragora è intoccabile”

I singoli

"L'infortunio di Cataldi ci peserà parecchio, visto soprattutto il momento di Fagioli. La partita di Parisi è stata buona, ma sui due gol è in parte colpevole. Ovviamente è stato messo fuori ruolo, quindi non è facile giocare per tutta la partita in una posizione non propria. Beltran? La Fiorentina non ha un vice-Kean. In questo momento proverei Gudmundsson più avanzato, perché perdiamo di fantasia davanti, ma con il suo tiro potrebbe risolvere delle situazioni spinose. Beltran dà sempre il massimo in campo, però come punta rende poco. Mandragora oggi è intoccabile, speriamo che mantenga questa condizione. Così non ha mai giocato nella sua carriera."