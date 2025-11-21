Bocci: “La chiave sta nel ritrovare Gudmundsson. Cosa voglio vedere contro la Juve”

Il commento di Alessandro Bocci a Radio Bruno

Redazione VN 21 novembre - 19:28

Nel corso della puntata di Pentasport di Radio Bruno, il giornalista Alessandro Bocci ha analizzato la situazione della Fiorentina, esprimendo la sua preoccupazione per l'attuale momento della squadra. Secondo Bocci, ogni partita della stagione è cruciale per i viola, che devono assolutamente cominciare a giocare da vera squadra, mettendo da parte le individualità e concentrandosi sul collettivo.

"Per come siamo messi, sono tutte LE partite. Oggi si gioca per sopravvivere. Tutto il resto conta meno," ha dichiarato Bocci, evidenziando quanto sia delicato il momento della Fiorentina, che non può più permettersi di sprecare occasioni in una stagione che finora non ha soddisfatto le aspettative.

Il giornalista ha poi focalizzato l'attenzione sull'importanza di una reazione immediata in vista della partita contro la Juventus. "Domani voglio la rabbia o almeno una reazione d'orgoglio," ha dichiarato Bocci, sottolineando la necessità di un cambiamento immediato nell'atteggiamento della squadra. "Non voglio una squadra lunga 50 metri. Voglio che venga vinta qualche seconda palla e che la fase difensiva ritrovi un assetto migliore."

Bocci ha anche parlato delle prestazioni individuali, rilevando che la Fiorentina non è riuscita a trovare la giusta coesione. "Non vedo tanti 'io', tante individualità," ha detto. "Il problema è stato il fatto che la squadra non ha mai fatto due passaggi in croce." Il giornalista ha poi fatto un'analisi critica sulla partita contro la Roma, affermando che quella rimane l'unica gara della stagione che lascia davvero un rimpianto.

Riguardo ai singoli, Bocci ha sottolineato l'importanza di ritrovare il vero Gudmundsson, che secondo lui potrebbe essere una delle chiavi per rilanciare la Fiorentina. "Fossi l'allenatore della Fiorentina, vorrei capire perché non abbiamo il vero Gudmundsson," ha affermato, riferendosi al calo di rendimento del centrocampista islandese. Bocci ha anche menzionato altri giocatori che, a suo avviso, potrebbero fare la differenza se riuscissero a ritrovare la forma della scorsa stagione, come Fagioli e Kean. "L'anno scorso, la Fiorentina non è andata in finale di Conference perché Gudmundsson e Fagioli hanno avuto un calo di rendimento," ha aggiunto.

"Spero che Sohm torni il giocatore di Parma," ha detto Bocci, auspicando il ritorno in grande forma del centrocampista che, in passato, aveva dimostrato di avere un grande potenziale.

Parlando della Juventus, Bocci ha elogiato alcuni dei suoi giocatori chiave, come "Thuram, un giocatore molto completo," e ha sottolineato che la squadra di Spalletti, pur non essendo più quella di un tempo, resta una formazione temibile, soprattutto a centrocampo.

Bocci ha anche commentato le parole di Vanoli riguardo alla scelta di Ranieri, dicendo che "non si poteva fare diversamente" in relazione alla decisione dell'allenatore viola di non schierarlo in alcune partite recenti. Riguardo alla posizione di Ranieri nella formazione, Bocci ha aggiunto che "non far giocare il capitano domani sarebbe una scelta forse troppo forte". Inoltre, ha parlato positivamente della prestazione di Viti a San Siro, dicendo: "In quell'occasione non mi è dispiaciuto."

Infine, Bocci ha condiviso un ricordo personale legato alle sfide storiche tra Fiorentina e Juventus, citando due partite memorabili: "I miei Fiorentina-Juventus del cuore sono innanzitutto il 4-2, poi quello del ritorno di Baggio con la maglia della Juventus."