Bocci: “Fiorentina in convalescenza. Fagioli e Gud spenti, serve un loro salto”

Redazione VN 3 ottobre 2025 (modifica il 3 ottobre 2025 | 19:15)

Alessandro Bocci, firma del Corriere della Sera, ha parlato di Fiorentina, ospite negli studi del Pentasport di Radio Bruno:

"La Fiorentina era un malato grave prima di ieri sera ed è ancora in convalescenza. Barlumi? A Pisa chi è andato più vicino a vincere sono stati i nerazzurri. Ieri la Fiorentina almeno è riuscita a vincere, ma la costruzione della squadra è ancora in corso, il problema ora è trovare un assetto credibile".

Nicolussi? "Mi ha stupito la sua convocazione in Nazionale, perché non sta vivendo il suo momento migliore. A Venezia si è fatto vedere, è un giocatore di prospettiva che però per far bene nella Fiorentina deve fare tanto di più. Spero che possa crescere, è il giocatore giusto per la regia. Forse Gattuso ha visto cose che noi non vediamo".

Fagioli? "Mi sembra spento, così come Gudmundsson. Tecnicamente sono i talenti più nitidi della squadra. Penso che le sorti di questa squadra derivino molto dal salto di qualità di questi due giocatori. Non vedo però quella luce in campo da nessuno dei due. Fagioli ha un talento riconosciuto da grandi allenatori, da Allegri a Spalletti. Eppure però quello che abbiamo visto non basta. Ndour ha fatto benissimo ieri, ci sono tante soluzioni a centrocampo. Fazzini ieri è entrato benissimo, è stato uno dei migliori. Pioliha parlato come uno che la formazione per la Roma ce l'ha già in testa. Mettere in panchina domenica Piccoli e Ndour che sono stati i migliori? Magari una domanda Pioli se la fa, nel fare la formazione".