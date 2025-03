Bocci: “Ecco la chiave del momento dei viola. Ora bisogna sfruttare il calendario”

La chiave delle vittorie viola

"La chiave del momento dei viola? L'unità del gruppo. Questo è il fattore principale. Palladino ha saputo riunire accanto a sé tutti. In più, stanno entrando in forma due giocatori importanti come Fagioli e Cataldi. Inoltre, la qualità di Gudmundsson accanto a Kean è un fattore importantissimo. La Fiorentina, adesso, è una squadra solida ed affidabile".