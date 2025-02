Bocci è sicuro: “Con questa rosa Italiano sarebbe in lotta per la Champions”

La formazione e i dubbi di Palladino

Stasera giocherei con la difesa a 4. Con Comuzzo sulla destra. Fagioli a centrocampo e davanti Zaniolo e Beltran. Mi domando perché contro il Verona non abbia giocato Pongracic e in più nel finale non lo ha nemmeno considerato. Mi dicono che Palladino in inverno non voleva un vice-Kean. Non capisco questa scelta e soprattutto perché quando non c'è Kean, la Fiorentina non cambia modo di giocare. Questa squadra, con Italiano sarebbe stata in lotta per la Champions League. Il tecnico del Bologna poteva risparmiarsi l'esultanza dopo la vittoria casalinga, soprattutto perché due mesi prima avevi pianto insieme. Però, mi ripeto, Italiano è un bravo allenatore e credo proprio che con questa rosa aveva molti punti in più. La Fiorentina non deve temere il Lecce, ma se stessa. Se gioca da Fiorentina le cose saranno più semplici.