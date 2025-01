Bocci: “Al momento abbiamo visto il fratello di Gud. Non mi aspetto il vice-Kean”

Mancano tantissimo i punti della gara con l'Udinese. Adesso speriamo nell'impresa contro il Napoli. Credo comunque che per la lotta Scudetto siano in tre: Napoli , Inter e Atalanta. Con la Juventus la Fiorentina ha avuto una grande fortuna, soprattutto nel segnare due reti su altrettanti tiri. Sottil in questo momento sta sostituendo Bove, ma la mancanza dell'ex Roma è troppo importante.

Abbiamo visto solo il fratello di Gud

Gudmundsson ancora non si è visto, sembra il fratello di quello visto a Genova. Con l'Udinese non ha toccato palla, con la Juventus invece ha sbagliato due o tre palloni semplici. L'islandese deve essere il giocatore in grado di trascinare la squadra viola. Il Napoli negli ultimi anni ha fatto il salto di qualità rispetto alla Fiorentina, anche nella qualità totale della rosa. La partita di sabato sarà molto difficile. Per arrivare nella zona Champions la Fiorentina non è lontanissima, mentre per la lotta Scudetto servono più giocatori del livello di Kean e Gudmundsson.