Binda (Gazzetta): “Shpendi può fare il salto. La Fiorentina deve puntare su Fortini”

Niccolò Fortini
Il giornalista de La Gazzetta dello Spoprt, Nicola Binda, sul neo acquisto Sohm e le voci di mercato su Shpendi
Nicola Binda, giornalista de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per commentare l'acquisto di Sohm e le voci di mercato su Shpendi:

Mi ha sorpreso come è stato interrotto bruscamente il rapporto con Palladino. Con Pioli vai sul sicuro, è una certezza e deve dare continuità a questo progetto di squadra giovane e competitiva. Sohm?E' un giocatore di sostanza, poco appariscente. E' cresciuto tanto.

Shpendi

Deve solo fare un gradino. Nel girone di andata l'anno scorso ha fatto benissimo, decisamente eccellente. Poi non si è ripreso da un problema fisico che l'ha condizionato, ma l'ha superato. Posso pensare che salendo dalla B alla A possa farcela. E' un uomo d'area, dà profondità, è un Pippo Inzaghi giovane. In un attacco come quello della Fiorentina ci può stare, è un investimento di prospettiva. Ha una valutazione di circa 5 milioni. Se gli viene data una chance non la spreca.

Fortini

La Fiorentina ha in casa un calciatore che può dire la sua. Ha fatto un campionato straordinario alla Juve Stabia. Passare da Castellammare al Franchi non è facile, ma bisogna dare opportunità a questi ragazzi, bisogna puntarci.

 

