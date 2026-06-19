L'ex viola Emiliano Bigica, al Pentasport di Radio Bruno, è intervenuto per parlare della scomparsa di Igor Protti, con cui ha condiviso anche lo spogliatoio a Bari. Queste le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Bigica su Protti: “Persona speciale. Ecco un mio ricordo con lui”
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Bigica su Protti: “Persona speciale. Ecco un mio ricordo con lui”
Le parole dell'ex Fiorentina, Emiliano Bigica, ha parlato della tragica scomparsa dell'ex calciatore Igor Protti
Igor lo ricordiamo tutti per le sue gesta sul campo, ma anche per l'uomo che era. Una persona silenziosa, che dosava bene le parole che diceva. Quando parlava era molto sincero. Era un compagno esemplare per il lavoro sul campo, quel Bari era fatto da grandi giocatori e tanti giovani come me e Amoruso. Era un punto di riferimento per tutti. Mi ricordo di una delle prima amichevoli stagionali, mi fece sedere accanto a lui e mi insegnò le parole delle canzoni dei Pooh.
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