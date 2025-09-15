Il giornalista Fabrizio Biasin, intervenuto a Radio Sportiva, ha parlato anche dell'inizio di stagione di Stefano Pioli alla Fiorentina. Le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Biasin su Pioli: “Progetto appena iniziato. Paragone con Palladino continuerà”
news viola
Biasin su Pioli: “Progetto appena iniziato. Paragone con Palladino continuerà”
Le parole del giornalista, Fabrizio Biasin, sul ritorno di Stefano Pioli alla Fiorentina e la stagione che attende i viola
Un inizio faticoso non mi fa cambiare idea. Pioli è un bravo allenatore, però è vero che la partita dell'altra sera è stata molto insufficiente, tranne che negli ultimi 10/15 minuti, dove si è vista una Fiorentina all'altezza. Se mi giochi quei minuti a quel livello significa che gli altri li hai concessi, ad una squadra forte e affamata come il Napoli. Comunque, non per questo penso che il progetto Pioli sia già naufragato. Il potenziale dei viola resta importante, nonostante i due punti in tre giornate. Serve ripartire dall'ultimo quarto d'ora con il Napoli, dove la Fiorentina ha fatto vedere delle capacità, dal centrocampo in su, molto importanti. Poi è vero che adesso Pioli deve lottare anche con chi lo ha preceduto, perché l'anno scorso Palladino è stato spesso criticato, ma alla fine fatto tanti punti e spesso anche un buon gioco. Ci dovrà convivere per tutta la stagione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA