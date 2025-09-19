L'ex difensore centrale viola, Fabrizio Berni, intervistato su Italia 7 durante 30° Minuto, ha parlato così della situazione in casa Fiorentina:
Berni: “Centrocampo da sistemare. Fagioli e Comuzzo devono riposare”
Le parole dell'ex difensore della Fiorentina, Fabrizio Berni, sul momento della squadra allenata da Stefano Pioli
Perso qualcosa a centrocampo rispetto allo scorso anno? Fino a questo momento in quel ruolo ci sono diverse situazioni da sistemare. Per Fagioli ci siamo tutti leccati i baffi quando è stato acquistato, ma fino ad ora non ha fatto granché. Per il momento avrà fatto una partita e mezzo di grande livello. Dopo la prestazione con il Napoli, penso che possa essere messo anche in panchina, schierando Nicolussi come regista, Fazzini come mezzala e uno tra Sohm e Mandragora. Uno come Fazzini, che si è sempre detto giovane di belle prospettive, credo che sia indilazionabile il suo posizionamento dal 1'. È molto duttile, viste le sue caratteristiche.
Su Nicolussi Caviglia—
Le volte che ho visto il Venezia, mi è parso un giocatore di qualità. Ha buona visione di gioco e personalità. Ha anche un buon tiro da fuori e batte bene le punizioni. Ci punto molto. Può far vedere quello che vale.
Come approcciare alla partita con il Como dopo il Napoli—
Sta all'allenatore, non calcare la mano, perché le sconfitte abbassano l'autostima della squadra, creando timore nella testa dei calciatori. Pioli penso che abbia fatto una grande settimana, lavorando tanto sulla testa dei suoi calciatori, in modo da prepararli al meglio per questa partita.
Su Comuzzo—
Tutti abbiamo grande stima per Comuzzo, perché è un ragazzo serio e saggio. Poi ha anche doti tecniche importanti. Queste grandi offerte possono destabilizzare, anche uno come lui. Mentalmente penso che sia un po' frastornato. Non sarei sorpreso se l'allenatore gli concedesse due turni di riposo, spostando Pongracic a destra e rimettendo Pablo Marì al centro.
