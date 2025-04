Bergomi: “Fiorentina poco fluida, ha vinto la più forte. Kean fondamentale”

“Il rigore ha messo la partita al sicuro, ma poi Fagioli ha perso una palla sanguinosa, a dimostrazione che in gare come queste non bisogna mai abbassare la tensione. Non ho visto il gioco fluido delle ultime uscite, ma era inevitabile vista l’assenza dei titolari e soprattutto di Kean. Senza di lui, il gioco ne risente: è fondamentale per la manovra di questa squadra.”