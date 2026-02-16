L'ex calciatore e allenatore di calcio, a Como per Dazn, Fabio Bazzani, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno della vittoria della Fiorentina contro la squadra di Fabregas. Le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Bazzani: “La Fiorentina non deve rinunciare al potenziale offensivo per paura”
news viola
Bazzani: “La Fiorentina non deve rinunciare al potenziale offensivo per paura”
Le parole dell'ex calciatore e oggi opinionista a Dazn, Fabio Bazzani, sulla prova della Fiorentina a Como
Ho visto una Fiorentina che è entrata con il piglio giusto, mettendo la giusta rabbia nella partita. I viola sono andati lì con la voglia di fare punti nonostante l'avversario che aveva di fronte. Ha trovato i giocatori offensivi che hanno determinato e un Fagioli che sta diventando un fattore. E soprattutto ha saputo reggere nonostante l'episodio del gol subito, a differenza dei precedenti. Sono andati lì con la scelta giusta e le scelte dell'allenatore le hanno dato la fiducia che serviva. Potrebbe essere stata una vittoria che, se presa nella maniera giusta, porterebbe la squadra ad uscire nelle prossime partite da quella zona. Che valutazione a Kean? La valutazione di un giocatore che deve calarsi nella situazione in cui si trova la squadra. Ovvio che non possa essere quello dello scorso anno, che ti prende l'occhio. Oggi la Fiorentina va in campo con un atteggiamento diverso rispetto agli anni passati. Questa è una squadra che non può rinunciare al potenziale offensivo per paura, anzi. Deve puntarci fortemente. Kean deve imparare a sfruttare meglio le occasioni che gli si presentano in una partita. Le altre squadre non possono permettersi un potenziale offensivo come quello viola.
© RIPRODUZIONE RISERVATA