Bardazzi: “Viti? Arrivato con problemi fisici. E serve chiarezza su Gudmundsson”

"Per ora ha bussato solo il Betis Siviglia per lui. La Fiorentina credo che voglia tenerlo, e gli proporrà un rinnovo con un adeguamento. Detto ciò, se arriva una società che offre di più alla Fiorentina, potrebbero esserci spirargli, ma a quel punto sarebbe sconveniente per i viola tornare sul mercato per coprire quel ruolo".

Sul mercato

"Nicolussi mi piace, ma di questa Fiorentina non cambierei nessuno. Compreso Mandragora. Punto anche su Fagioli. Gudmundsson? Può alzare l'asticella, ed i viola possono pensare addirittura di prendere anche un altro giocatore simile. Mi aspetto un altro acquisto di questo tenore qua, come avvenuto con Fazzini. Kessié? Prende 14 milioni di euro, Sohm 1 milione circa. A me non risulta tutto quest'innamoramento dei viola per il primo sinceramente. Sohm invece può essere un affare se non viene pagato più di 10 milioni. I gigliati hanno in testa comunque, secondo me, un centrocampista più offensivo ed uno più difensivo".