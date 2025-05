Bardazzi sulle dimissioni: “Possibile che la Fiorentina non si sia accorta di nulla?”

"Non ho parole. Non capisco perché accade tutto alla Fiorentina. Ieri il presidente ha parlato di Palladino come un figlio. Avevano già discusso del lavoro della prossima stagione. E' una situazione paradossale . Non oso pensare cosa può passare in questo momento Commisso ."

Quante domande...

"Secondo me, il fastidio di Palladino per le critiche e il mercato non proprio di primo livello possono aver inciso in questa decisione. Mi domando: possibile che la Fiorentina non si sia accorta di nulla? Vivono tutti al Viola Park per 24 ore e nessuno sapeva di questo malessere? In questo momento è fondamentale riflettere. Se la Fiorentina non rappresenta la pancia di Firenze, anche se è una città con dei difetti, ci sarà uno stacco importante tra la città e la società. Secondo me, in società, manca una figura che conosce la città e i fiorentini. Agli occhi dei calciatori questa situazione potrà creare dei grossi problemi. Da quello che so, Palladino non avrebbe spiegato alla dirigenza questa scelta. In più l'ex Monza non ha parlato, dal vivo, con nessuno. La lettera è arrivata tramite degli avvocati"