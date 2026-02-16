Il giornalista, Leonardo Bardazzi, al Pentasport di Radio Bruno della situazione in casa Fiorentina dopo il successo in trasferta contro il Como. Le sue parole:
Bardazzi: “Mi è piaciuta la compattezza, ma la battaglia è appena cominciata”
I tre punti sono pesantissimi, belli e importanti. Ci danno un orizzonte diverso. Dei segnali buoni si erano visti, ma a Como mi è piaciuta tanto la compattezza della squadra. Questa volta gli episodi ci hanno dato una mano, gli errori degli altri per una volta ci hanno favorito a noi. Ci siamo presi quel pizzico di fortuna nella loro ingenuità. Ho visto due mezze ali che aiutavano, così come i due esterni. Ad Harrison manca la giocata da grande giocatore, ma è un calciatore di fatica. Per una Fiorentina più operaia fa comodo. Ho visto una squadra che giocava insieme. Poi ovviamente la battaglia è appena cominciata. La compattezza era fondamentale per portare via punti. La Fiorentina è stata intelligente, ha pensato da squadra. La cosa più bella è aver accorciato su squadre come Lecce, Cremonese e Genoa.
