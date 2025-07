Bardazzi: “Martinelli? I giovani devono giocare. Bisogna fare una scelta”

"Difficile non parlare bene di Stefano Pioli. Oggi si è emozionato parlando di Davide Astori, ed è una persona che trasmette qualcosa di bello a livello di emozioni. È consapevole ed è un professionista che è ulteriormente cresciuto. Può portare, oltre all'ambizione, anche la consapevolezza. Abbiamo tante ferite di partite e Coppe perse. Lui viene con la consapevolezza di quanto questa città voglia ripuntare in alto. Mi è piaciuto quando ha parlato anche dello spessore umano della squadra, di Mandragora, Gosens, Kean e di tutti. C'è la possibilità di far bene. è presto, ma Pioli può essere davvero la persona giusta".