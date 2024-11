Bardazzi: “Kean? Il miglior uomo squadra. E c’è un’altra carta da giocare”

"La Fiorentina di Palladino? Non è simile secondo me né a quella di Trapattoni né a quella di Prandelli. Trapattoni venne a Firenze per vincere ed aveva una super squadra. Venne in un ambiente difficile, ma con un'idea chiara. Una Fiorentina lassù a questo punto della stagione nessuno se l'aspettava ed è bellissimo viverla. Non era pensabile che tutti i tasselli andassero così bene insieme. Kean, poi, in questo momento è il miglior uomo squadra della Serie A, fa tutto. Inoltre, a centrocampo abbiamo trovato i giusti giocatori, in difesa un ragazzo fortissimo ed in porta un campione".