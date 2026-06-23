Al Pentasport di Radio Bruno, abbiamo sentito la voce di Leonardo Bardazzi, intervenuto per dire la sua riguardo al prossimo mercato estivo. Ecco il suo commento:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Bardazzi: “Ci hanno superato i bravi a fare calcio. Zero alibi, occhio agli esuberi”
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Bardazzi: “Ci hanno superato i bravi a fare calcio. Zero alibi, occhio agli esuberi”
Leonardo Bardazzi al Pentasport: "Ricordiamoci gli esuberi estivi... Fatale la debolezza di Pradè; ma non deve essere un alibi"
Mi sembra si vada verso una lunga estate per la mole di lavoro che ci sarà da fare. Non possiamo fare finta di nulla riguardo a tutti i calciatori che tornano e pesano sul bilancio, poiché difficili da piazzare. Sì, magari saranno presi buoni giocatori ma non credo che saranno i fenomeni che ti cambiano totalmente l'organico. Tra chi ha poche possibilità di comprare, a meno che non venda, c'è anche la Fiorentina.
Gli errori passati—
In 7 anni abbiamo preso molti soldi, e che abbiamo fatto? Mancavano dei tasselli importanti in società: la debolezza di Pradè, poi il disastro Pioli... La Fiorentina adesso deve accelerare. Non si può stare fermi a 50/55 punti. La gente è stanca di arrivare "-esima." Ci è passato avanti chiunque perché hanno saputo comprare buoni giocatori e affidarsi alle persone giuste. L'importante è che gli errori del precedente direttore sportivo non diventino un alibi per il futuro: adesso la Fiorentina deve fare un passo in avanti già da subito: il massimo che abbiamo raggiunto è stata una qualificazione in Conference League, anche per il rotto della cuffia.
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