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VIOLA NEWS news viola radio e tv Bardazzi: “Ci hanno superato i bravi a fare calcio. Zero alibi, occhio agli esuberi”

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Bardazzi: “Ci hanno superato i bravi a fare calcio. Zero alibi, occhio agli esuberi”

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Leonardo Bardazzi al Pentasport: "Ricordiamoci gli esuberi estivi... Fatale la debolezza di Pradè; ma non deve essere un alibi"
Redazione VN

Al Pentasport di Radio Bruno, abbiamo sentito la voce di Leonardo Bardazzi, intervenuto per dire la sua riguardo al prossimo mercato estivo. Ecco il suo commento:

Mi sembra si vada verso una lunga estate per la mole di lavoro che ci sarà da fare. Non possiamo fare finta di nulla riguardo a tutti i calciatori che tornano e pesano sul bilancio, poiché difficili da piazzare. Sì, magari saranno presi buoni giocatori ma non credo che saranno i fenomeni che ti cambiano totalmente l'organico. Tra chi ha poche possibilità di comprare, a meno che non venda, c'è anche la Fiorentina.

Gli errori passati

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In 7 anni abbiamo preso molti soldi, e che abbiamo fatto? Mancavano dei tasselli importanti in società: la debolezza di Pradè, poi il disastro Pioli... La Fiorentina adesso deve accelerare. Non si può stare fermi a 50/55 punti. La gente è stanca di arrivare "-esima." Ci è passato avanti chiunque perché hanno saputo comprare buoni giocatori e affidarsi alle persone giuste. L'importante è che gli errori del precedente direttore sportivo non diventino un alibi per il futuro: adesso la Fiorentina deve fare un passo in avanti già da subito: il massimo che abbiamo raggiunto è stata una qualificazione in Conference League, anche per il rotto della cuffia.

 

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