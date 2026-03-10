Ballotta: “Fiorentina in B? Dovrebbe impazzire. Qualche grosso problema però c’è”

Secondo l’ex estremo difensore, i viola hanno comunque le qualità per uscire dalla zona pericolosa della classifica: «La Fiorentina, se non impazzisce, riuscendo a ritrovare un minimo di continuità di risultati e prestazioni, si salva». Ballotta non nasconde però le difficoltà che la squadra sta attraversando in questa fase della stagione: «È vero che, se sta ancora nei bassifondi della classifica a questo punto della stagione, qualche problema grosso ce lo deve avere».