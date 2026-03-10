L’ex portiere della Lazio Marco Ballotta, detentore del record come giocatore più anziano ad aver disputato una partita in Serie A, è intervenuto ai microfoni di news.superscommesse.it parlando anche della delicata situazione della Fiorentina nella corsa salvezza.
news viola
Ballotta: “Fiorentina in B? Dovrebbe impazzire. Qualche grosso problema però c’è”
Secondo l’ex estremo difensore, i viola hanno comunque le qualità per uscire dalla zona pericolosa della classifica: «La Fiorentina, se non impazzisce, riuscendo a ritrovare un minimo di continuità di risultati e prestazioni, si salva». Ballotta non nasconde però le difficoltà che la squadra sta attraversando in questa fase della stagione: «È vero che, se sta ancora nei bassifondi della classifica a questo punto della stagione, qualche problema grosso ce lo deve avere».
Nonostante le criticità, l’ex portiere resta convinto che il valore della rosa possa fare la differenza nel confronto con le dirette concorrenti: «Detto questo il suo organico è troppo più forte rispetto a quello di Lecce e Cremonese, che partono in una posizione più difficile, secondo me».
© RIPRODUZIONE RISERVATA