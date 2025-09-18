Balleri, ex Como: “Dzeko e Kean, duo compatibile. Viola in grado di battere Fabregas”

Viola News
Vi proponiamo l'intervento odierno di David Balleri al Pentasport.
David Balleri, ex giocatore del Como, ha fatto il suo intervento al Pentasport di Radio Bruno circa la situazione della Fiorentina e il suo prossimo incontro casalingo col Como.

Allenatore nuovo e giocatori nuovi: dobbiamo dare tempo a tutti. A Firenze di tempo non ce n'è mai, ma domenica ha incontrato il Napoli, grandissima squadra. Ho sentito dei tifosi viola che non approvano Dzeko insieme a Kean, per me sono compatibili ma devono lavorare l'uno per l'altro. Il primo è un giocatore straordinario e la viola ha tutte le carte in regola per vincere col Como; Dodo e Gonsens sono due giocatori imprescindibili: sia con la difesa a 4 che a 3, i terzini sembrano delle ali... Sta al mister capire quale sarà la soluzione migliore per difendersi al meglio.

Mi è piaciuto il mercato che Goretti, mio ex compagno, ha fatto con Pradè quest'estate. Adesso bisogna solo dare tempo a Pioli per costruire al meglio la formazione adatta.

