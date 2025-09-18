David Balleri, ex giocatore del Como, ha fatto il suo intervento al Pentasport di Radio Bruno circa la situazione della Fiorentina e il suo prossimo incontro casalingo col Como.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Balleri, ex Como: “Dzeko e Kean, duo compatibile. Viola in grado di battere Fabregas”
news viola
Balleri, ex Como: “Dzeko e Kean, duo compatibile. Viola in grado di battere Fabregas”
Vi proponiamo l'intervento odierno di David Balleri al Pentasport.
Ecco cosa serve alla squadra—
Allenatore nuovo e giocatori nuovi: dobbiamo dare tempo a tutti. A Firenze di tempo non ce n'è mai, ma domenica ha incontrato il Napoli, grandissima squadra. Ho sentito dei tifosi viola che non approvano Dzeko insieme a Kean, per me sono compatibili ma devono lavorare l'uno per l'altro. Il primo è un giocatore straordinario e la viola ha tutte le carte in regola per vincere col Como; Dodo e Gonsens sono due giocatori imprescindibili: sia con la difesa a 4 che a 3, i terzini sembrano delle ali... Sta al mister capire quale sarà la soluzione migliore per difendersi al meglio.
E sul mercato estivo della Fiorentina—
Mi è piaciuto il mercato che Goretti, mio ex compagno, ha fatto con Pradè quest'estate. Adesso bisogna solo dare tempo a Pioli per costruire al meglio la formazione adatta.
© RIPRODUZIONE RISERVATA