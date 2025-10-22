Emanuele Baldi, giornalista de La Nazione, ha parlato su Radio Bruno del caso Artemio Franchi e dei ritardi nel progettodi restyling:
VIOLA NEWS news viola radio e tv Baldi: “Ritardi nel progetto Franchi? Purtroppo non un fulmine a ciel sereno”
news viola
Baldi: “Ritardi nel progetto Franchi? Purtroppo non un fulmine a ciel sereno”
L'opinione del giornalista
Non è un fulmine a ciel sereno, si capiva dalla prima partita di quest'anno che c'erano notevoli ritardi. I lavori non sono a buon punto e sono veramente molto indietro. Se non vado errato, alcuni mesi fa, era stato garantito che per il centenario fossero disponibili 35.000 posti. Adesso mi chiedo che capienza ci sarà. Questa notizia non solleva sicuramente gli animi dei tifosi in questo momento particolare dove la squadra sta faticando anche sul campo. Il centenario c'è una volta sola, si sperava di farlo sicuramente in condizioni migliori.
© RIPRODUZIONE RISERVATA