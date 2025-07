Baiano: “Kean, Dzeko e Gudmundsson insieme? Sì. Ecco chi deve sacrificarsi”

Sulla possibilità di vedere insieme Kean, Dzeko e Gudmundsson

"Ci sono dei momenti, vuoi perché stai andando bene, vuoi perché c'è entusiasmo, che creano grandi aspettative. Se la Fiorentina dovesse partire bene, ad esempio, potrebbe pensare anche di mettere in campo insieme Kean, Dzeko e Gudmundsson, anche se uno dei tre dovrebbe sacrificarsi di più in difesa, ovvero Gudmundsson. In fase di possesso di palla, può andare dove vuole. In fase di non possesso, con il 4-3-1-2, dovrebbe andare a prendere il baricentro basso della squadra avversaria".