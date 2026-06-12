Bacconi: “Grosso voleva delle garanzie, Gudmundsson può stare nel 4-3-3”

"Quello di Grosso è un calcio pragmatico, il suo obiettivo principale è l'equilibrio. Un 4-3-3 che vuole coesione dentro al campo, compattandosi, niente pressing ultra offensivo. Una volta recuperata la palla si va in verticale. Kean ha bisogno di rifornimenti, il primo pensiero di Kean è l'attacco alla profondità , non la costruzione di gioco. Per me Kean è più bravo spalle alla porta di Pinamonti. Spesso le ali andavano in percussione palla al piede, interagendo con le mezz'ali, gli interscambi piacciono a Grosso."

La scelta: "Grosso non ha firmato subito, voleva delle garanzie. Una di queste era legata al suo staff, la seconda invece è il mercato. Vuole dei giocatori ideali alle sue idee di calcio, credo che la Fiorentina lo abbia preso con una certa idea. Gudmundsson per me può giocare anche con Grosso, rientrando da sinistra dentro al campo. Quella zona di campo può essere la sua senza problemi, potrebbe adattarsi al 4-3-3 anche da mezz'ala offensiva, mettendo un centrocampista più difensivo per equilibrare. Me lo ricordo al Genoa, non dava mai punti di riferimento, mi ha sorpreso che non abbia fatto bene a Firenze"