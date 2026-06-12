Ascari: “Grosso-Paratici, c’è fiducia. Ci sarà subito un handicap sul mercato”

"Grosso viene da due stagioni straordinarie col Sassuolo, sia in B che in A. Nomi accostati come Glasner o Iraola andranno in panchina di vertice. Paratici conosce bene Grosso dai tempi della Juventus. Sicuramente c'è fiducia tra il ds e l'allenatore, un elemento importante per la ricostruzione. Il compito di Paratici sarà complesso, con tutti quei prestiti che rientreranno, sarà un handicap iniziale. Prima degli acquisti dovrà occuparsi di cedere questi giocatori"