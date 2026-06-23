Antognoni: “Sarà difficile che cambi idea. A Firenze ho l’affetto della gente”

Le parole di Giancarlo Antognoni, sia sul centenario, che sulla sua carriera.

Redazione VN 23 giugno - 19:27

Giancarlo Antognoni al Pentasport di Radio Bruno. In occasione dell'uscita del suo libro "Una vita da 10", Antognoni ha ricordato alcuni episodi della sua carriera:

"Il 10 a scuola non lo prendevo, così ne ho approfittato in campo. Ho raggiunto l'apice della mia vita a Firenze, coccolato dai fiorentini, e con la mia famiglia. Anche se ho smesso di giocare da tanti anni, per me la vita è sempre un 10. La partita col Losanna? Mi stavo ritirando, e cercavo di trovare una sistemazione personale per il post. Scirea mi consegnò un gagliardetto della Juventus per il ritiro. L'episodio con Martina fu molto pesante, ed inoltre eravamo anche primi in classifica. Prendevo tante medicine, e non ero molto lucido quando riiniziai ad allenarmi, e decisi di toglierle. Altrimenti in allenamento non sarei riuscito ad andare al massimo, ma pochi mesi dopo vinsi i Mondiali. Ho tanti rimpianti, come l'infortunio che mi impedì di giocare la finale in Spagna. Volevo segnare contro la Polonia, per lasciare qualcosa alla Nazionale.

Firenze: "Con Baggio ho avuto un buon rapporto, anche se purtroppo l'ho vissuto poco. Si vedeva che era un predestinato. Ogni volta che esco di casa a Firenze ho tutto l'affetto della gente, ti gratifica molto. Non ho quasi mai trovato un fiorentino che mi ha detto qualcosa di sbagliato. La scelta di Firenze fu un "investimento" di lungo termine. Non ho mai tradito Firenze, e questo mi ripaga tutt'ora. Quando smetti di giocare non è semplice, ma l'affetto rimane sempre."

Il centenario: "Il ni era ieri ad un evento. Adesso non vorrei fare questa telenovela. La mia idea l'ho già detta, e sarà difficile cambiare idea. Ogni tanto bisogna rispettare la scelta che uno fa. Mi dispiace per i tifosi, abbiamo parlato adesso fino ad ora. Bisogna viverle queste cose, non solo ipotizzarle. Io ho detto no a tanta gente, come Agnelli e Dino Viola. Questa è la Fiorentina attuale. Lasciamo una porticina aperta..."