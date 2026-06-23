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Ferrara: “Paratici sta riorganizzando la Fiorentina. Tanto dipenderà da lui”

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L'arrivo di Fabio Paratici sta cambiando profondamente la Fiorentina
Redazione VN

Benedetto Ferrara, al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato del momento della Fiorentina:

"Chi tifa Fiorentina cerca sempre di trovare uno spiraglio di luce, specialmente dopo una stagione così. La vittoria di Torino è come un trofeo a Firenze, specialmente per chi tifa viola al di fuori di Firenze. Quest'anno ci stiamo aggrappando ad un direttore sportivo, con un ottimo palmares. Ogni tanto esaltiamo troppo Paratici, ma non per lui, semplicemente perchè non ha un ruolo facile. Sta cercando dai manager, per ricostruire il mondo sportivo del Viola Park. Dopo l'esilio inglese vuole dimostrare di essere ancora Paratici. Dopo la riorganizzazione societaria si penserà agli acquisti, con una squadra giovane ed un calcio più moderno."

La dirigenza: "Una società non è fatta solo di giocatori. I tifosi della Fiorentina sono soddisfatti dell'idea che ci sia uno come Paratici a gestire il tutto. Mi piace che uno come lui sia ambizioso e con voglia di rivincita. Tanto dei successi della Fiorentina dipenderà dalle idee di Paratici. La soluzione di Grosso mi sembrava la più logica, con una squadra da ricostruire. Come si può pensare di comprare Haaland solo perchè si ha Paratici? Ci vuole pazienza, tante volte abbiamo visto squadre in ritiro incomplete. Paratici è un uomo pragmatico, che arriva dopo una stagione di grandi proclami."

 

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