Amoruso su Palladino: “Non mi piace. Ha sempre una scusa pronta”

"La società sul mercato si è mossa benissimo, nonostante qualche piccola lacuna: come il vice Kean e il vice Dodo . Palladino doveva ammettere le proprie colpe in conferenza stampa. Con Italiano abbiamo fatto meno punti, ma tre finali. L'unica partita da squadra che abbiamo visto, è stata quella in casa con l'Inter. Nelle altre gare ho visto solo dei singoli molto bravi. Conoscendo il pensiero del presidente, sono convinto che resterà Palladino , anche se la città non è contenta del prolungamento del tecnico ex Monza. La dirigenza deve sperare che l'anno prossimo non ci sia un periodo negativo, perché l'ambiente diventerebbe un problema. Mi sembrerebbe una follia vedere la Lazio perdere in casa con il Lecce , soprattutto perché i biancocelesti potrebbero ancora arrivare in Champions. Le speranze di una qualificazione in Conference sono minime, quasi inesistenti ."

"Troppi infortuni? E' un'altra scusa"

"Il parco giocatori della Fiorentina non è stato sfruttato bene. Troppi calciatori sono stati messi fuori ruolo. In più, Palladino ribatte spesso sui tanti infortuni stagionali, ma mi dite quante squadre non hanno avuto giocatori infortunati? Tutti i club devono fare a meno di alcuni calciatori durante la stagione. Non può essere una scusa valida per la mancata qualificazione in Europa. Credo che ci saranno dei grossi problemi nel mercato estivo. Ci saranno tantissime sirene per Kean, Dodo e De Gea. Per me il brasiliano ha già un accordo con qualche altra squadra. Mentre sull'attaccante la Fiorentina non può far nulla. Su De Gea, nonostante le parole al miele sulla città, se arriverà un club dalla Champions League, partirà anche lui."