Amoruso: “Pioli non aveva compreso i problemi. Qui si è lavorato sugli italiani”

"Il calcio italiano va più piano, ma da sempre. Ricordo che quando arrivarono Schwarz e Kanchelskis a Firenze avevano più reattività, fin dal primo allenamento, dal torello. Trovare compattezza nella Fiorentina è complesso, per averla servono leader e grandi dirigenti. La squadra è stata costruita male, con un allenatore che non ha capito i problemi che c'erano. Siamo stati fortunati che la crisi sia arrivata ad inizio stagione, altrimenti non ti saresti ripreso. A Firenze sugli italiani è stato fatto un buon lavoro, ci sono tanti giocatori in rosa."