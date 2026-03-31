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Amoruso: “Pioli non aveva compreso i problemi. Qui si è lavorato sugli italiani”

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L'inizio di stagione per la Fiorentina è stato drammatico. Il ritorno di Pioli non è andato come previsto
Redazione VN

Lorenzo Amoruso al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato della Fiorentina:

"Il calcio italiano va più piano, ma da sempre. Ricordo che quando arrivarono Schwarz e Kanchelskis a Firenze avevano più reattività, fin dal primo allenamento, dal torello. Trovare compattezza nella Fiorentina è complesso, per averla servono leader e grandi dirigenti. La squadra è stata costruita male, con un allenatore che non ha capito i problemi che c'erano. Siamo stati fortunati che la crisi sia arrivata ad inizio stagione, altrimenti non ti saresti ripreso. A Firenze sugli italiani è stato fatto un buon lavoro, ci sono tanti giocatori in rosa."

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