Amoruso: “Non ci devono essere gerarchie. Vanoli non può sbagliare”

"Il percorso in Europa è totalmente diverso dal campionato, non è compromesso nulla. Stasera hai la situazione che potrebbe tornare sotto controllo. Stasera ci deve essere sia la prestazione che l'impegno, esaudendo ciò che Vanoli ha chiesto a certi goocatori. Le buone intenzioni ci devono essere. Non credo che l'AEK si chiuderà in difesa, vorranno sfruttare il momento della Fiorentina. L'AEK può essere un trampolino, per ritrovare la fiducia e la verve che manca da un po'. Voglio vedere una Fiorentina che migliora, in tutto, poi il risultato arriverà di conseguenza. Qui le colpe sono di tutti, non possono esserci innocenti, serve una squadra. Vanoli è stato anche troppo esplicito, quando dice che fa giocare Parisi e Koaudio perchè gli danno di più in allenamento. Vanoli non può sbagliare, deve limitare gli errori delle prime 11."