Amoruso: “La Fiorentina gioca bene, ma la differenza la fanno i dettagli”

Lorenzo Amoruso, ex difensore viola, è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno. Queste le sue parole:

Io non sono molto d'accordo sul far giocare insieme Beltran e Gudmundsson; specialmente se l'argentino deve essere allargato sulla sinistra, farlo giocare lì è una forzatura. Quarta? Sicuramente è un buon difensore, ma è troppo sicuro di sé; lui è convinto di avere dei piedi d'oro e ieri sera dopo aver sbagliato un passaggio se l'è presa con un compagno di squadra dopo aver dato una bruttissima palla in orizzontale.