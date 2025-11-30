Amoruso: “Insigne so che si sta allenando bene. Non può fare peggio”

Da qui la critica al mercato estivo: «In estate è stato offerto Insigne alla Fiorentina. Perché Bernardeschi sì al Bologna e Insigne no alla Fiorentina?». Amoruso sottolinea come l’ex Napoli sia un esterno naturale, capace di dare qualità e imprevedibilità sulle fasce: «È un giocatore che sa giocare a calcio, si sta allenando a Roma e lo sta facendo bene».