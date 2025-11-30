Viola News
Amoruso: “Insigne so che si sta allenando bene. Non può fare peggio”

Il commento di Lorenzo Amoruso
Redazione VN

Ospite di Viola su RTV38, Lorenzo Amoruso analizza senza giri di parole uno dei nodi tattici della Fiorentina: «Cambiare modulo non è facile, servono gli interpreti giusti per giocare con la difesa a quattro». L’ex viola punta soprattutto sulla mancanza di esterni veri, elemento fondamentale per sostenere un assetto più offensivo.

Da qui la critica al mercato estivo: «In estate è stato offerto Insigne alla Fiorentina. Perché Bernardeschi sì al Bologna e Insigne no alla Fiorentina?». Amoruso sottolinea come l’ex Napoli sia un esterno naturale, capace di dare qualità e imprevedibilità sulle fasce: «È un giocatore che sa giocare a calcio, si sta allenando a Roma e lo sta facendo bene».

Secondo Amoruso, vista la situazione d’emergenza, l’operazione si sarebbe potuta fare a costi contenuti: «Lo prendi a zero e gli fai un contratto breve. Può fare peggio di quelli che abbiamo adesso?».

