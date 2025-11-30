Amoruso: “Insigne so che si sta allenando bene. Non può fare peggio”

Ospite di Viola su RTV38, Lorenzo Amoruso analizza senza giri di parole uno dei nodi tattici della Fiorentina: «Cambiare modulo non è facile, servono gli interpreti giusti per giocare con la difesa a quattro». L’ex viola punta soprattutto sulla mancanza di esterni veri, elemento fondamentale per sostenere un assetto più offensivo.
Da qui la critica al mercato estivo: «In estate è stato offerto Insigne alla Fiorentina. Perché Bernardeschi sì al Bologna e Insigne no alla Fiorentina?». Amoruso sottolinea come l’ex Napoli sia un esterno naturale, capace di dare qualità e imprevedibilità sulle fasce: «È un giocatore che sa giocare a calcio, si sta allenando a Roma e lo sta facendo bene».
Secondo Amoruso, vista la situazione d’emergenza, l’operazione si sarebbe potuta fare a costi contenuti: «Lo prendi a zero e gli fai un contratto breve. Può fare peggio di quelli che abbiamo adesso?».
