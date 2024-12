Amoruso: “Ieri vittoria sudata per i cambi. Un viola, però, è in gran forma”

Sui singoli

"Gudmundsson ieri ha giocato male, ma è entrato dalla panchina ed era freddo. Vale lo stesso discorso per Kean, il quale comincia ad essere uno spauracchio per le altre squadre, le quali stanno molto più attente. Il più in forma dei viola? Dodò. Sta dando un apporto pazzesco sia davanti che dietro. Si crea le situazioni da solo. Comuzzo? Accorcia aggressivamente verso la punta centrale avversaria, mentre Ranieri gioca sempre più da vecchio libero, andando a recuperare se Comuzzo viene saltato. Ikone? Male ieri, non credo sia funzionale per la Fiorentina, anche perché non è migliorato mai, neanche nell'atteggiamento. Kouame? Non ha le qualità tecniche di Ikone, però è più concreto ed è migliorato".