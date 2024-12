Fiorentina 59/60, parla Gonfiantini a VN: “Spero che il record sia solo l’inizio”

La Fiorentina di Palladino ha già fatto registrare, dopo pochi mesi, un record storico: le 8 vittorie consecutive ottenute in Serie A. Come vi abbiamo raccontato, solo una volta nella storia viola era accaduto qualcosa di simile e bisogna risalire con la memoria fino alla stagione 1959/60. Una grande Fiorentina allenata dall'argentino Carniglia e trascinata dai gol di Hamrin, con in rosa alcuni reduci del primo scudetto (Sarti, Chiappella, Orzan, Montuori, Gratton), che in quella stagione si piazzò seconda in campionato (dietro alla Juventus) per il quarto anno consecutivo. Di quel gruppo faceva parte anche Piero Gonfiantini, difensore all'epoca 22enne, che avrebbe poi partecipato negli anni a seguire alla vittoria della Coppa delle Coppe (unico trofeo Uefa vinto dalla Fiorentina), ma anche a 2 Coppa Italia e 1 Mitropa Cup. Lo abbiamo contattato per parlarne insieme.