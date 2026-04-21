Lorenzo Amoruso, nellungo intervento al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato della comunicazione della Fiorentina prendendo come esempio il caos sui tempi di recupero di vari calciatori, da Solomon (rientro in gruppo nell'allenamento a porte aperte, poi sparito contro il Verona) a Parisi (da una botta ad un edema osseo).
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Amoruso: “Comunicazione medica imbarazzante, sembra che si vogliano nascondere cose”
Il duro commento di Lorenzo Amoruso per quanto concerne la comunicazione da parte della Fiorentina
“La comunicazione dello staff medico quest’anno è stata abbastanza imbarazzante. Gente che doveva rientrare dopo una settimana e dopo un mese era ancora fuori. Infortuni che sembravano da poco e poi diventavano assenze di due o tre mesi. Il tifoso vuole sapere, vuole avere almeno un’idea dei tempi di recupero. Qui invece sembra quasi che si voglia nascondere qualcosa”.
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